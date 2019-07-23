В машине на территории уфимской колонии обнаружили гранату

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-23T15:33:48+03:00

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В одну из уфимских колоний заехала машина с гранатой. Территорию исправительного учреждения оцепили. Правоохранители проводят проверку. Коллеги из Башкирского спутникового телевидения со ссылкой на близкий к ситуации источник сообщили, что автомобиль заехал на территорию колонии на ремонт. Механики в ходе осмотра транспортного средства заметили в салоне гранату.

На место тут же вызвали спасателей и пожарных. По всей видимости, лимонка действительно представляла опасность – специалистам пришлось её обезвреживать. В настоящий момент компетентные органы выясняют, каким образом граната попала в салон автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU