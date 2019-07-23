В башкирском селе вспыхнул крупный пожар

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-23T14:27:16+03:00

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В селе Кага Белорецкого района 23 июля произошел крупный пожар. По данным пресс-службы регионального Госкомитета по ЧС, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера ближайшего поста противопожарной службы в пять утра. На вызов выехали несколько спецмашин.

Когда экстренные службы прибыли на место, открыто горел дом, в котором жили пенсионеры, и хозяйственные постройки. Огонь перекинулся на соседние здания. В одном из них находился ребенок. Пожар тушили с помощью подвоза воды из реки Белой. Ликвидация горения осложнялась плотной застройкой. Однако в конечном счете пожарные подавили пламя.

Пожар уничтожил дом и надворные постройки пожилой супружеской пары. Частично пострадал соседний дом. Там проживала пенсионерка и её внук. Хозяйственные помещения спасти не удалось. Третий дом остался в сохранности – к тому моменту, когда огонь перенесся на него, пожарные уже были на месте. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Причины происшествия выяснят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU