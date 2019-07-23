2019-07-23T12:45:54+03:00
Происшествия

Житель Башкирии увез подругу в гараж и надругался над ней

Жертва приехала в республику из Челябинской области
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жертвой насильника из Башкирии оказалась уроженка Челябинской областиЖертвой насильника из Башкирии оказалась уроженка Челябинской области
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В Абзелиловаском районе Башкирии произошло изнасилование. По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 38-летний житель села Аскарово надругался над 36-летней уроженкой Челябинской области.

Потерпевшая по неизвестным причинам приехал в республику из города Магнитогорск. Как сообщает собеседник, в 8 часов вечера 22 июля подозреваемый на Daewoo Nexia завез жертву в собственный гараж, где и совершил изнасилование.

Заявление от потерпевшей попало на стол полицейских поздней ночью 23 июля. Сотрудники оперативного розыска доставили пьяного обвиняемого в отдел. Мужчина во всем сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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