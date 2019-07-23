«Ушел от нас наш ангелочек»: молодая уфимка, боровшаяся со смертельной болезнью, скончалась

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-23T08:36:54+03:00

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Печальные новости пришли из китайской клиники, где проходила лечение от рака 15-летняя уфимка Аделина Субхангулова: сегодня ночью сердце девочки все же остановилось.

- Сегодня ушла от нас наш ангелочек! Помолимся за неё! – написали координаторы в социальных сетях. - Родителям и близким Аделины выражаем соболезнования. Мы разделяем с вами горечь утраты, это невосполнимая потеря. Ваша девочка была примером для всех детей. Это самый добрый, открытый, чистейший души человечек. Мы будем помнить Аделину всегда!

Напомним, что несколько месяцев молодая уфимка боролась с саркомой малоберцовой кости: проходила лечение в уфимском и московском онкодиспансерах, в Турции и Китае. К сожалению, болезнь не отступала, и метастазы поразили кости и легкое, поэтому девочку мучили слабость и одышка.

Теперь у безутешных родителей появилась новая забота: как привезти тело дочери на родину, чтобы похоронить ее в родных местах.

- Аделину привезут на самолёте в цинковом гробу. Стоимость перевозки составляет 80000 юаней или 850000 рублей. Документы будут готовы в посольстве Китая в течении 7-10 дней, после этого только разрешат вылет. О времени прощании с Аделиной будет сообщено дополнительно, - уточнили координаторы.

Если вы хотите помочь родителям похоронить свою любимую дочь в Башкирии, вы можете перевести посильную сумму на карту Сбербанка 5469060025643104 (получатель Аделина Субхангулова)

ИСТОЧНИК KP.RU