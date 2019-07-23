В Уфе неизвестные самовольно изменили дорожную разметку

СЕГОДНЯ 06:51 2019-07-23T06:56:06+03:00

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В башкирской столице дорожные службы обнаружили, что на некоторых участках изменили дорожную разметку. Кто это сделал и зачем теперь будет разбираться полиция. Как сообщили в пресс-службе уфимской мэрии, двойную сплошную незаконно превратили в прерывистую линию на улицах Бакалинской, имени города Галле и на 50 лет СССР.

Сейчас людей, самовольно изменивших разметку, разыскивает полиция. В мэрии подчеркнули, что изменения на дороге может привести к ДТП, В горадминистрации рассказали также, что нарушителям грозит штраф. Обычным гражданам 1,5 тысяч рублей, должностным лицам 5 тысяч, а юрлицам уже 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU