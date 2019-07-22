В Башкирии больше всего самоубийств в России среди полицейских

СЕГОДНЯ 20:11 2019-07-22T20:24:12+03:00

В 2018 году покончили с собой 10 сотрудников

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В Башкирии рекордное число сотрудников полиции покончили с собой. В 2018 году республика заняла первое место в России по числу суицидов среди правоохранителей.

Всего в РФ за прошлый год произошло 50 самоубийств в рядах правоохранительных органов. 10 из них случились в Башкирии. С ноября 2018 по март 2019 покончили с жизнью шестеро сотрудников МВД республики. Об этом рассказали коллеги из «Медуза». Источник издания отметил, что на самом деле суицидов больше. В Московской области, занимающей по этому показателю второе место, зафиксировано четыре случая самоубийства.

Официальная версия МВД по поводу причин суицидов – семейно-бытовые или личные проблемы. Альтернативная точка зрения, которую изложили собеседники «Медузы», заключается в том, что сотрудники не выдерживают ненормированный рабочий день с минимумом выходных и постоянным авралом.

ИСТОЧНИК KP.RU