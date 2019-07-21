У безработного уфимца из дорогой иномарки украли огромную сумму денег

21 Июль 21:50 2019-07-21T22:01:53+03:00

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Несколько дней назад в Кировском районе Уфы произошла необычная кража. Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, из припаркованной элитной иномарки неизвестные вытащили почти 300 тысяч рублей. С заявлением в полицию обратился сам владелец крупной суммы. Известно, что ему 35 лет и он безработный.

Собеседник отмечает, что мужчина оставил деньги в бардачке своей «BMW». Как именно злоумышленники смогли открыть двери машины и вынести деньги не известно. На месте преступления полицейские обнаружили несколько отпечатков пальцев. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, поиск подозреваемых продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU