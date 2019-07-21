Жители Уфы спасли заблудившегося в городе олененка

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-21T20:33:03+03:00

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Жители Уфы спасли маленького олененка, который оказался около оживленной трассы. Зверек по всей видимости, потерял маму и оказался в городе совсем один. По словам очевидцев, малыш был напуган и едва не угодил под колеса проезжающих автомобилей. Проходившие мимо люди сначала сняли олененка на видео, а затем решили во что бы то ни стало помочь ему. Видеоролик оказался в распоряжении ГТРК «Башкортостан».

К счастью, лесному гостю помогли неравнодушные уфимцы. Они забрали его с собой и повезли к ветеринарам. Депутат Курултая и активист движения «зеленых» Руфина Шагапова опубликовала фото спасенного малыша у себя в социальных сетях.

- Передали Бэмби в руки профессионалов, будем переживать и следить за его судьбой! – написала она на своей страничке.

ИСТОЧНИК KP.RU