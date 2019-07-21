2019-07-21T20:33:03+03:00
Общество

Жители Уфы спасли заблудившегося в городе олененка

Лесной гость едва не угодил под колеса автомобиля
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Руфина ШагаповаФото: Руфина Шагапова
Изменить размер текста:

Жители Уфы спасли маленького олененка, который оказался около оживленной трассы. Зверек по всей видимости, потерял маму и оказался в городе совсем один. По словам очевидцев, малыш был напуган и едва не угодил под колеса проезжающих автомобилей. Проходившие мимо люди сначала сняли олененка на видео, а затем решили во что бы то ни стало помочь ему. Видеоролик оказался в распоряжении ГТРК «Башкортостан».

К счастью, лесному гостю помогли неравнодушные уфимцы. Они забрали его с собой и повезли к ветеринарам. Депутат Курултая и активист движения «зеленых» Руфина Шагапова опубликовала фото спасенного малыша у себя в социальных сетях.

- Передали Бэмби в руки профессионалов, будем переживать и следить за его судьбой! – написала она на своей страничке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии бесследно пропал 30-летний Александр Куклев
В Башкирии на сельской дороге лоб в лоб столкнулись две легковушки, погиб один человек
В Башкирии водитель легковушки съехал с моста, пострадали трое детей
В Башкирии троих водителей лишили прав из-за болезней
Где деньги он не знает: муж кассирши из Башкирии отказался от первоначальной версии ограбления банка
В Уфе из-за сообщения о пожаре эвакуировали ТЦ «Мега»
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, сообщается о двоих погибших
Жителей Башкирии возмутили наркоманы, собравшиеся во дворе жилого дома
Пошли за ягодами и заблудились: в Башкирии спасли троих женщин, заплутавших в лесу
В Башкирии обнаружилась нехватка тестов на ВИЧ-инфекцию
В Башкирии на трассе водитель сбил двоих дорожных рабочих и попытался скрыться
В Башкирии на трассе водитель легковушки сбил пешехода и скрылся
Стало известно, куда уехала владелица уфимской турфирмы, скрывшаяся с деньгами своих клиентов
В Башкирии нетрезвый водитель легковушки сбил женщину с коляской
В Башкирии прекращены поиски пропавшего без вести 14-летнего подростка
Когда в Башкирию вернется прохладная погода
В спальном районе Уфы обнаружили мумию
В Башкирии жителям дачного поселка оставили жуткое послание
Увезли на машине: в Башкирии отец разыскивает бесследно пропавшего трехлетнего сына
В Уфе продолжаются поиски 13-летнего ребенка, пропавшего у озера Теплое