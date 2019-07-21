В Башкирии нетрезвый водитель легковушки сбил женщину с коляской
Жуткий случай произошел накануне в селе Карманово, что в Янаульском районе Башкирии. Нетрезвый водитель на легковушке съехал с дороги и сбил молодую маму с коляской. ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения.
На кадрах видно, как вдоль дороги идут трое взрослых, среди которых женщина с коляской. Внезапно с дороги съезжает машина и врезается в людей. После столкновения легковушка вылетает в кювет, переворачивается и застывает на берегу озера. В тот же момент на помощь к пострадавшим бегут прохожие.
В социальных сетях местные жители, ставшие очевидцами аварии, сообщают, что всех пострадавших доставили в больницу. О том, сколько человек получили травмы и что с ребенком, не сообщается. Также ничего не известно о состоянии водителя. Известно лишь что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Башкирии водитель сбил женщину с коляской.
ИСТОЧНИК KP.RU