В спальном районе Уфы обнаружили мумию
Жуткую находку сделали на юге столицы
В Уфе обнаружили мумифицированные останки мужчины
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Недавно жители Демы обнаружили на теплотрассе мумифицированные останки неизвестного мужчины.
Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, предположительно, несчастный был бездомным. Его тело превратилось в мумию.
Собеседник предполагает, что найденный мумифицировался на протяжении семи месяцев. Возможно, он погиб еще в начале зимы и все это время пролежал на горячей трубе.
Сейчас полицейские пытаются установить личность несчастного. Однако сделать это будет не так просто – если его никто не искал, и мужчина и правда был бездомным, то шансов узнать его имя крайне мало.
ИСТОЧНИК KP.RU