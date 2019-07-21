В спальном районе Уфы обнаружили мумию

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-21T08:51:44+03:00

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Недавно жители Демы обнаружили на теплотрассе мумифицированные останки неизвестного мужчины.

Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, предположительно, несчастный был бездомным. Его тело превратилось в мумию.

Собеседник предполагает, что найденный мумифицировался на протяжении семи месяцев. Возможно, он погиб еще в начале зимы и все это время пролежал на горячей трубе.

Сейчас полицейские пытаются установить личность несчастного. Однако сделать это будет не так просто – если его никто не искал, и мужчина и правда был бездомным, то шансов узнать его имя крайне мало.

ИСТОЧНИК KP.RU