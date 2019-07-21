2019-07-21T08:08:22+03:00
Общество

В Башкирии жителям дачного поселка оставили жуткое послание

Создатели решили по-своему бороться с мусорящими соседями
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Необычный перфоманс или, скорее, арт-объект был замечен на въезде в дачный поселок под Уфой. Садоводы, по всей видимости, устали от того, что их соседи постоянно мусорят в округе и сделали необычное чучело. Оно передает страшное послание всем, кто въезжает в сады. Очевидцы сфотографировали его и выложили фото в социальные сети.

Сам арт-объект представляет собой чучело человека, обернутое в мусорный мешок и повешенное вверх ногами на столбе. На груди у «неизвестного» табличка с надписью «Он бросал мусор». По задумке авторов, перфоманс должен заставить садоводов задуматься о том, что тех, кто не убирает за собой может постигнуть такое же наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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