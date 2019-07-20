Жара, грозы и ураганный ветер: МЧС Башкирии предупреждает о надвигающейся непогоде

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-20T14:03:54+03:00

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В Башкирию придет непогода, об этом сообщает республиканское МЧС. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью в восточных районах прольют настоящие ливни и прогремят грозы. Ветер то и дело будет менять направление, а при грозе усилится до 17 метров в секунду.

С утра автолюбителей ждет неприятный сюрприз: на дорогах прогнозируется туман, видимость снизится до 500-1000 метров.

Несмотря на дожди, в Башкирии будет жарко: ночью +15; +20, днем – до +28 градусов. Поэтому в Зауралье объявлен пятый чрезвычайный класс пожароопасности. Находясь на природе, следите за костром и не бросайте на землю горящие спички и окурки.

В Уфе синоптики также прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и ветер. Палящий зной сменится вполне комфортными +23; +28 градусами.

ИСТОЧНИК KP.RU