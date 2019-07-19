2019-07-19T16:17:56+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии на ходу загорелся грузовик

Водитель вовремя успел выскочить из машины
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Госкомитет Башкирии по ЧСфото: Госкомитет Башкирии по ЧС
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Днём 18 июля на трассе Белорецк-Инзер-Уфа на ходу загорелся грузовик. По словам водителя, он остановил машину, когда почуял запах гари электропроводки. Мужчина выскочил из кабины и увидел, что горит отсек двигателя. Сначала он попытался самостоятельно потушить пожар, но у него ничего не получилось. Тем временем огонь перекинулся на кабину машины и на полуприцеп, который был гружен рубероидом.

К моменту, когда прибыли пожарные, грузовик уже полностью был охвачен огнем. Сотрудники дежурной смены взялись за работу. Параллельно с этим дорожные инспекторы обеспечивали проезд других автомобилей, чтобы не допустить образования пробки. Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС Башкирии, в кратчайшее время пламя было потушено. К счастью, в инциденте обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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