На реконструкцию двух улиц в Уфе потратят 876 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-19T15:22:22+03:00

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«Дортрансстрой» займется реконструкцией двух улиц в Уфе. Соответствующее соглашение с компанией подписало Управление по строительству, ремонту дорогу и искусственных сооружений администрации города. Ремонт улиц Комсомольской и 8 марта обойдется в 876 млн рублей.

Подрядчик реконструирует участок улицы Комсомольской (от Хадии Давлетшиной до Лесотехникума) протяженностью 3,84 километра и участок улицы 8 марта (от 50-летия Октября до Хадии Давлетшиной) протяженностью 1,168 километра. По информации коллег из «Ъ-Уфа», на указанных участках расширят дороги, снесут нежилые и жилые дома, вырубят деревья, демонтируют остановки. Здесь появятся тактильные плитки, системы видеонаблюдения и светофоры.

Работы должны быть выполнены к 20 ноября 2021 года. Стоит отметить, что это только первый этап реконструкции. Второй этап возьмет на себя АО «Башкиравтодор», с которым был заключен контракт на 300 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU