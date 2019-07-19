2019-07-19T08:28:55+03:00
Происшествия

«Не уступил дорогу»: в Башкирии столкнулись легковушка и мотоцикл

Авария случилась в городе Октябрьский
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Легковушка не уступила мотоциклуЛегковушка не уступила мотоциклу
Изменить размер текста:

В городе Октябрьский 18 июля произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, на улице 8 марта 34-летний местный житель на Chevrolet Lanos при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу «Альфа».

Водитель двухколесного транспорта, 44-летний мужчина, получил травмы. В ведомстве также отметили, что ранее мотоциклист привлекался к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.

За 18 июля сотрудники госавтоиснпекции выявили более двух тысяч нарушений и поймали 30 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Восьмилетний мальчик из Башкирии утонул в Челябинской области
Ремонтные работы на кране едва не закончились трагедией в Башкирии
«Башавтотранс» получит 307 новых автобусов от трех поставщиков
В Уфе врачи спасли девочку, которая отравилась лекарством
Затопило девять этажей: в уфимском жилом доме прорвало батарею
Семья с тремя детьми попала в больницу после серьезного ДТП в Башкирии
В Башкирии сотрудники скорой помощи спасли двух утопающих мужчин
В Башкирии внедорожник въехал в «Вольво»: машина перевернулась на крышу
В Уфе пройдет традиционная летняя ярмарка «Ягодное лукошко»
В Башкирии восемь тысяч человек пострадали от укусов клещей
Грозы и жара: какая погода ожидает жителей Башкирии в конце недели
В Уфе спасатели вытащили из воды утопающую 22-летнюю девушку
«Спасибо, что был рядом»: стала известна личность школьника, отравившегося парами бензина
Страдающий шизофренией житель Башкирии жестоко расправился со своей матерью
Минздрав Башкирии планирует развивать в республике медицинский туризм
Башкирия арендовала камеры видеофиксации нарушений у предприятия Сбербанка
В Башкирии ребенок задохнулся, надышавшись бензина
В Уфе утонул иностранный студент