«Не уступил дорогу»: в Башкирии столкнулись легковушка и мотоцикл

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-19T08:28:55+03:00

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В городе Октябрьский 18 июля произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, на улице 8 марта 34-летний местный житель на Chevrolet Lanos при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу «Альфа».

Водитель двухколесного транспорта, 44-летний мужчина, получил травмы. В ведомстве также отметили, что ранее мотоциклист привлекался к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.

За 18 июля сотрудники госавтоиснпекции выявили более двух тысяч нарушений и поймали 30 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU