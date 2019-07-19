В Уфе спасатели вытащили из воды утопающую 22-летнюю девушку
Едва не окончился трагедией отдых на воде для 22-летней уфимки, которая решила искупаться в реке неподалеку от затонского пляжа. Девушка решила переплыть старицу реки Белой, но, доплыв до середины, стала постепенно прихлебывать воду. Дежурившие неподалеку спасатели немедленно отправились на помощь – бросали пловчихе спасательный круг и уговаривали ее забраться в лодку, но уфимка отвечала отказом. Впрочем, когда девушка поплыла обратно к берегу, то начала тонуть, поэтому спасателям пришлось буквально силой затаскивать ее в лодку и доставлять на сушу.
- Предположительно, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. От медицинской помощи она отказалась, - прокомментировали ситуацию в Управлении гражданской защиты по Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU