В Уфе спасатели вытащили из воды утопающую 22-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 06:24 2019-07-19T06:24:21+03:00

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Едва не окончился трагедией отдых на воде для 22-летней уфимки, которая решила искупаться в реке неподалеку от затонского пляжа. Девушка решила переплыть старицу реки Белой, но, доплыв до середины, стала постепенно прихлебывать воду. Дежурившие неподалеку спасатели немедленно отправились на помощь – бросали пловчихе спасательный круг и уговаривали ее забраться в лодку, но уфимка отвечала отказом. Впрочем, когда девушка поплыла обратно к берегу, то начала тонуть, поэтому спасателям пришлось буквально силой затаскивать ее в лодку и доставлять на сушу.

- Предположительно, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. От медицинской помощи она отказалась, - прокомментировали ситуацию в Управлении гражданской защиты по Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU