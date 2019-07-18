СЕГОДНЯ 18:51 2019-07-18T18:51:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Минздрав Башкирии планирует развивать в республике медицинский туризм. По замыслу министерства, уже к 2024 году количество иностранцев, желающих попасть на прием к башкирским медикам, возрастет до двух тысяч человек в год. Сейчас эти цифры немного скромнее – примерно 600 иностранных пациентов.

Сейчас популярностью у иностранных граждан пользуются такие направления в медицине как стоматология, кардио-и пластическая хирургия, офтальмология, лечение онкологии и ЭКО.

Впрочем, у перспективного проекта есть определенные трудности в реализации. «РБК - Уфа» приводит мнение экспертов, которые подчеркивают разрозненность участников рынка медицинской и туристической сферы, а также отсутствие практики качественного сопровождения пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU