В Башкирии внедорожник въехал в «Вольво»: машина перевернулась на крышу

СЕГОДНЯ 07:24 2019-07-19T07:24:41+03:00

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Очередное ДТП произошло сегодня днем, 18 июля, в Иглинском районе республики: на выезде из села Иглино перевернулся автомобиль «Вольво». Как оказалось, на повороте с трассы в автомобиль врезался внедорожник, решивший пойти на обгон. В итоге иномарку на огромной скорости протащило по трассе около 50 метров, после чего она перевернулась на крышу.

Свидетелями аварии стали преподаватели Учебно-методического центра Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, которые возвращались домой с выездных занятий. Они немедленно бросились на помощь, поставили машину на колеса, вытащили водителя, оказав ему первую помощь. Благодаря сработавшей подушке безопасности, мужчина выжил и даже не получил серьезных травм, отделавшись шоком. Других пассажиров в машине не было.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливают сотрудники дорожной полиции

ИСТОЧНИК KP.RU