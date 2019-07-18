2019-07-18T17:50:49+03:00
Общество

Башкирия арендовала камеры видеофиксации нарушений у предприятия Сбербанка

Стоимость 5-летнего соглашения составила 2,244 млрд рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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После истечения арендного соглашения камеры перейдут в собственность республикиПосле истечения арендного соглашения камеры перейдут в собственность республикиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Предприятие ООО «Сбербанк-Сервис», которое является «дочкой» Сбербанка России предоставит в аренду Башкирии комплексы фотовидеофиксации нарушения ПДД. Компания победила в тендере, организованном ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан». Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Стоимость 5-летнего соглашения с арендодателем составит 2,244 млрд рублей. Деньги выделены из средств регионального дорожного фонда. Стоит отметить, что изначально сумма договора была выше – 2,375 млрд рублей, однако впоследствии её снизили. После истечения пяти лет 609 комплексов перейдут в собственность республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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