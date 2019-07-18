В Башкирии пропала 42-летняя Наталья Касимова

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-18T12:32:41+03:00

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В Сибае родственники 42-летней Натальи Касимовой бьют тревогу. Женщина ушла из дома 3 июля, и с тех пор о ней нет никаких вестей. Пропавшую разыскивает полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Сообщается, что Наталья нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост – 150 см, полное телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Была одета в бирюзовую ветровку, белую футболку, темные бриджи, белые кроссовки с бирюзовыми полосками.

Любую информацию о местонахождении Натальи Касимовой просят сообщать по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или в 112.

ИСТОЧНИК KP.RU