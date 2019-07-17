В Башкирии ребенка силой забрали у родного отца

СЕГОДНЯ 20:41 2019-07-17T20:41:24+03:00

Это произошло под присмотром полицейских и судебных приставов

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В сети появились кадры настоящей семейной драмы, разыгравшейся в Кушнаренково. Там у отца забрали девятилетнюю дочку. По решению суда.

Видеоролик очень быстро распространился по социальным сетям. На кадрах видно, как ребенка силой выносят из дома родного отца. Она сопротивляется и кричит. Но мама непреклонна – закон на ее стороне, ведь суд постановил, что после развода родителей малышка должна проживать с ней.

В тот злополучный день у ворот дома, где живет девочка, собрались местные жители, прибыли полицейские и судебные приставы. Они помогли женщине забрать ребенка.

Узнав об этом случае, к делу подключился глава районной администрации.

- Я съездил, повстречался с девочкой, поиграл с ней, убедился, что в безопасности, что у нее прекрасные отношения также с мамой. Мы поиграли, переговорили, вместе попили чай. Я убедился, что девочка находится в безопасности, в комфортных условиях, - передает слова главы Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина столичный телеканал «Вся Уфа».

По словам матери, она не будет препятствовать общению дочери с отцом, к которому она привязалась.

ИСТОЧНИК KP.RU