В Уфе появится завод по производству роботизированных парковок
Строительство обойдется в 700 млн рублей
Паркинг хотят разместить в центре городаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Уфе построят завод по производству роботизированных парковочных систем. Реализацией проекта займется объеденное предприятие «БоксПаркингУфа», в которое входит латвийский представитель «BoxParking» и группа компаний ПСК-6.
В пресс-службе Корпорации развития Башкирии рассказали, что за три года завод выпустит автоматизированные паркинги на три тысячи мест. В историческом центре Уфы планируется ввести порядка девяти новых надземных и подземных стоянок.
Строительство предприятия обойдется в 700 млн рублей. Оно должно быть готово к 2021 году. Производство создаст около 125 рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU