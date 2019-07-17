В Уфе появится завод по производству роботизированных парковок

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-17T11:44:57+03:00

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В Уфе построят завод по производству роботизированных парковочных систем. Реализацией проекта займется объеденное предприятие «БоксПаркингУфа», в которое входит латвийский представитель «BoxParking» и группа компаний ПСК-6.

В пресс-службе Корпорации развития Башкирии рассказали, что за три года завод выпустит автоматизированные паркинги на три тысячи мест. В историческом центре Уфы планируется ввести порядка девяти новых надземных и подземных стоянок.

Строительство предприятия обойдется в 700 млн рублей. Оно должно быть готово к 2021 году. Производство создаст около 125 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU