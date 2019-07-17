В одной из школ Башкирии учителем начальных классов работал уголовник

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-17T10:10:43+03:00

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В школе села Зубово Уфимского района учителем начальных классов работал уголовник. Узнавшие об этом родители учащихся пожаловались в прокуратуру. Ведомство провело проверку и выяснило, что гражданин ранее представал перед судом по уголовной статье за побои.

– Между тем осуществление педагогической деятельности лицами, судимыми за преступление против жизни и здоровья, не допускается. Данный факт создает потенциальную опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних, – отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В адрес директора школы было направлено представление об устранении нарушения. Учитель был уволен, а руководителя учебного заведения привлекли к уголовной ответственности за нарушение законодательства о труде.

ИСТОЧНИК KP.RU