Пропавший в Башкирии 69-летний Гали Шамсутдинов найден мертвым
Печальную новость сообщили волонтеры
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Поиски пропавшего в Башкирии 69-летнего Гали Шамсутдинова завершились трагически. Мужчина был найден мертвым. Печальную весть сообщили сегодня волонтеры отряда "Лиза Алерт".
Пенсионер, напомним, пропал в селе Субханкулово Туймазинского района. 14 июля он ушёл из дома и не вернулся. Пожилой мужчина нуждался в медицинской помощи, поэтому добровольцы на следующий же день организовали сбор на поиски. К сожалению для родных и близких пропавшего, найти его живым не удалось.
«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Гали Шамсутдинова.
ИСТОЧНИК KP.RU