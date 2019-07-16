2019-07-16T19:52:02+03:00
Общество

Пропавший в Башкирии 69-летний Гали Шамсутдинов найден мертвым

Печальную новость сообщили волонтеры
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Поиски пропавшего в Башкирии 69-летнего Гали Шамсутдинова завершились трагически. Мужчина был найден мертвым. Печальную весть сообщили сегодня волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Пенсионер, напомним, пропал в селе Субханкулово Туймазинского района. 14 июля он ушёл из дома и не вернулся. Пожилой мужчина нуждался в медицинской помощи, поэтому добровольцы на следующий же день организовали сбор на поиски. К сожалению для родных и близких пропавшего, найти его живым не удалось.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Гали Шамсутдинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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