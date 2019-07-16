2019-07-16T17:42:58+03:00
Общество

Власти Башкирии пообещали погасить долги по зарплате перед рабочими лесокомобината

Работодатель задолжал им более 20 млн рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил сегодня с рабочей поездкой село Амзя. Работники местного лесокомбината посетовали главе республики на большие долги по зарплате. Оказалось, что 200 сотрудников недополучили более 21 млн рублей заработной платы. С мая 2018 года предприятие простаивает. Радий Хабиров поручил решить эту проблему до конца августа.

По словам главы "Башкирских лесоперерабатывающих заводов» Василия Маловичко, компания сейчас изыскивает возможности, чтобы вывести предприятие из кризиса.

"Башинформ" со ссылкой на главу Башкирии сообщает, что республика также готова оказать помощь комбинату. Региональный фонд, к примеру, может поставить оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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