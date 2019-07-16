В Башкирии власти ограничили любителей рыбалки

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-16T16:06:09+03:00

Некоторые средства для ловли рыбы теперь под запретом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Башкирии депутаты Госсобрания внесли изменения в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республике Башкортостан». Поправки, внесенные после изменения федерального законодательства, предусматривают правовое регулирование любительского рыболовства. Документ подписал врио главы республики Радий Хабиров.

Спикер Крултая Константин Толкачев подчеркнул, что данная сфера долгое время не регулировалась. Теперь закон закрепляет право граждан на свободную и бесплатную рыбалку на водоемах общего пользования.

– В то же время законом устанавливаются ограничения в сфере любительского рыболовства, разрешенные средства и недопустимые ее методы, – отметил Константин Толкачев.

Жителям Башкирии запрещено использовать ряд средств для ловли рыбы, в числе которых электрический ток, взрывчатые и химические вещества, а также сети. Помимо этого, под запрет подпадает подводная охота с использование акваланга.

Основная часть положений вступит в силу 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU