В Уфе лопнувшая шина попала в голову водителю

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-16T18:27:04+03:00

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Специалисты Гострудинспекции провели расследование несчастного случая с водителем "Камаза". 39-летний мужчина работал в "Службе по благоустройству Советского района Уфы" и возил асфальтную крошку.

Во время одного из рейсов у грузовика спустило заднее колесо, и мужчина заехал на шиномонтажку, чтобы его поменять. Он заменил камеру, заново накачал колесо и решил проверить, достаточно ли атмосфер. В этот момент шина взорвалась, и колесо ударило водителя в голову.

Пострадавшего доставили в больницу № 22, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множественные переломы черепа.

Так как пострадал мужчина во время работы, в дело вмешалась инспекция труда. При проверке выяснилось, что работодатель не обеспечил водителя средствами защиты.

- Установлено, что причиной несчастного случая с тяжёлым исходом стала неудовлетворительная организация работ и нарушение технологического процесса, - пояснили в Гострудинспекции региона.

Виновных в нарушениях оштрафовали на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU