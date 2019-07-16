МЧС Башкирии: в период купального сезона утонули 16 человек
В экстренном ведомстве рассказали о происшествиях на воде за полугодие
С июня текущего года утонули 16 человекФото: Влад КОМЯКОВ
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В МЧС Башкирии подвели печальную статистику за прошедшие полгода. В ведомстве рассказали, что по состоянию на 16 июля в республиканских водоемах произошел 21 инцидент, в которых погибли 19 человек, из них шестеро детей. С июня, в период купального сезона, утонули 16 человек.
В пресс-службе МЧС также отметили, что все приведшие к смерти случаи произошли на не оборудованных для купания местах, а утонувших детей попросту оставили без присмотра. Ведомство настоятельно рекомендует отдыхать на разрешенных пляжах, со списком которых вы можете ознакомить по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU