МЧС Башкирии: в период купального сезона утонули 16 человек

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-16T15:47:14+03:00

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В МЧС Башкирии подвели печальную статистику за прошедшие полгода. В ведомстве рассказали, что по состоянию на 16 июля в республиканских водоемах произошел 21 инцидент, в которых погибли 19 человек, из них шестеро детей. С июня, в период купального сезона, утонули 16 человек.

В пресс-службе МЧС также отметили, что все приведшие к смерти случаи произошли на не оборудованных для купания местах, а утонувших детей попросту оставили без присмотра. Ведомство настоятельно рекомендует отдыхать на разрешенных пляжах, со списком которых вы можете ознакомить по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU