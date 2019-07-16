«Даже в тюрьмах чище!»: жители Уфы возмущены своим гниющим домом

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-16T15:16:23+03:00

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Жильцы дома №59 по улице Богдана Хмельницкого в Уфе жалуются на чудовищные условия проживания. Они записали обращение и опубликовали его на YouTube. На видео женщина провела своеобразную экскурсию по ванной комнате и туалету – похоже, эти помещения общие для всех жильцов.

Из пяти умывальников в доме работает только один. У порога ванной образовалась гниющая дыра - жильцы закрыли её доской, чтобы не провалиться. На стенах появилась плесень и грибок. В некоторых местах развелись червяки и тараканы. Родители беспокоятся за здоровье своих детей.

– Уборщицы не идут убираться в таких условиях, – сетует уфимка. – Дети часто болеют, мы вынуждены их отправлять в деревни!

Матери, проживающие в этом доме, бояться, что их детей заберут из-за нечеловеческих условий. В одной из кабинок туалета не смывается вода. Унитазы выглядят настолько устрашающе, что жители вынуждены справлять нужду в ведра.

– Даже в тюрьмах чище! – восклицает женщина.

На днях в доме прорвало трубу, из-за чего случился потоп. По словам жительницы, ЖЭУ-47 игнорирует все заявки и ничего не предпринимает. В описании к видео указано, что жильцы намерены судиться с организацией. Двухэтажное здание было построено еще в 1949 году и, похоже, никакого ремонта с тех пор не проводилось.

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН. УФА, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН..ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ПО УЛ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 59, УЖАСНЫЕ УСЛОВИЯ. БУДЕМ СУДИТЬСЯ С ЖЭУ - 47. НАКИПЕЛО!!!

ИСТОЧНИК KP.RU