В Уфе без вести пропала 37-летняя Ирина Пислегина
Женщина не вернулась домой
Женщина ушла из дома 14 июля
Изменить размер текста:
В Уфе родные и близкие разыскивают 37-летнюю Ирину Пислегину. 14 июля она ушла из дома и не вернулась. В поисках женщины участвуют волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Активистам необходима помощь добровольцев.
Приметы: рост – 158 см, среднее телосложение, светлые короткие волосы, голубые глаза.
Была одета в джинсовую куртку в белый горошек, темные джинсы, бело-зеленую футболку и белые балетки.
Если вы обладаете информацией о местонахождении Ирины Пислегиной, позвоните по номеру 8 (800)-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU