2019-07-16T13:40:15+03:00
Общество

В Уфе без вести пропала 37-летняя Ирина Пислегина

Женщина не вернулась домой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщина ушла из дома 14 июляЖенщина ушла из дома 14 июля
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В Уфе родные и близкие разыскивают 37-летнюю Ирину Пислегину. 14 июля она ушла из дома и не вернулась. В поисках женщины участвуют волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Активистам необходима помощь добровольцев.

Приметы: рост – 158 см, среднее телосложение, светлые короткие волосы, голубые глаза.

Была одета в джинсовую куртку в белый горошек, темные джинсы, бело-зеленую футболку и белые балетки.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Ирины Пислегиной, позвоните по номеру 8 (800)-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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