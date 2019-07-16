2019-07-16T13:21:34+03:00
Происшествия

В Башкирии 12-летний ребенок отравился газом и погиб

Инцидент произошел в городе Октябрьский
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мальчика пытались спасти медикиМальчика пытались спасти медики
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Вечером 14 июля на берегу озера Ик-Куль города Октябрьский прохожие обнаружили лежащего 12-летнего мальчика. На нем не было видимых телесных повреждений. К месту происшествия подъехали медики, которые попытались реанимировать ребенка, но тщетно. Школьник скончался.

– Он потерял сознание и умер прямо во сне. У мальчика вспухли горло и живот, а уши и губы были синие, – рассказали очевидцы.

Сначала местные жители посчитали, что ребенок утонул, однако его одежда была сухая. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», ясность в дело внес 15-летний брат погибшего. Он рассказал, что вместе с друзьями они дышали по очереди из газового баллончика, предназначенного для питания горелок. В какой-то момент школьник почувствовал себя неважно и потерял сознание.

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту смерти ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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