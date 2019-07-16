В Уфе спасатели уберегли женщину от необдуманного поступка на мосту
Целую спасательную операцию в Уфе пришлось организовать сотрудникам экстренных ведомств. Вчера, 15 июля, на пульт диспетчерской Управления гражданской защиты поступила информация о том, что за ограждением Затонского моста находится человек.
На место выехали спасатели, психолог, медики и полицейские. Прибывшие на место увидели сидящую на краю моста женщину. Поначалу она отказывалась идти на контакт, однако психолог смог её разговорить. Параллельно с этим наготове находился сотрудник поисково-спасательного отряда с альпинистским снаряжением .
В какой-то момент женщина начала резко вставать и подалась вперед. Но её тут же схватил спасатель, находившийся за ограждением, а сотрудник со снаряжением подстраховал едва не упавшую уфимку веревкой. 51-летнюю женщину передали медикам. Всего спасательная операция заняла около 40 минут.
Спасение женщины в Уфе.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU