В Уфе спасатели уберегли женщину от необдуманного поступка на мосту

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-16T12:48:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Целую спасательную операцию в Уфе пришлось организовать сотрудникам экстренных ведомств. Вчера, 15 июля, на пульт диспетчерской Управления гражданской защиты поступила информация о том, что за ограждением Затонского моста находится человек.

На место выехали спасатели, психолог, медики и полицейские. Прибывшие на место увидели сидящую на краю моста женщину. Поначалу она отказывалась идти на контакт, однако психолог смог её разговорить. Параллельно с этим наготове находился сотрудник поисково-спасательного отряда с альпинистским снаряжением .

В какой-то момент женщина начала резко вставать и подалась вперед. Но её тут же схватил спасатель, находившийся за ограждением, а сотрудник со снаряжением подстраховал едва не упавшую уфимку веревкой. 51-летнюю женщину передали медикам. Всего спасательная операция заняла около 40 минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/720466" frameborder="0"></iframe> Спасение женщины в Уфе.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU