2019-07-16T12:48:27+03:00
Происшествия

В Уфе спасатели уберегли женщину от необдуманного поступка на мосту

Уфимку спасли в последний момент [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Спасатели подстраховали женщину веревкойСпасатели подстраховали женщину веревкой
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Целую спасательную операцию в Уфе пришлось организовать сотрудникам экстренных ведомств. Вчера, 15 июля, на пульт диспетчерской Управления гражданской защиты поступила информация о том, что за ограждением Затонского моста находится человек.

На место выехали спасатели, психолог, медики и полицейские. Прибывшие на место увидели сидящую на краю моста женщину. Поначалу она отказывалась идти на контакт, однако психолог смог её разговорить. Параллельно с этим наготове находился сотрудник поисково-спасательного отряда с альпинистским снаряжением .

В какой-то момент женщина начала резко вставать и подалась вперед. Но её тут же схватил спасатель, находившийся за ограждением, а сотрудник со снаряжением подстраховал едва не упавшую уфимку веревкой. 51-летнюю женщину передали медикам. Всего спасательная операция заняла около 40 минут.

Спасение женщины в Уфе.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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