Житель Башкирии забил битой своего знакомого из-за 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-16T14:43:19+03:00

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В Башкирии к тюремному заключению приговорили жителя Белебея, который забил своего знакомого бейсбольной битой из-за долга в 1 млн рублей.

История началась в августе 2017 года, когда бизнесмен занял у приятеля злополучный миллион на развитие бизнеса. В феврале предприниматель, не желая отдавать долг, решил убить своего кредитора. Он пригласил потерпевшего на встречу под предлогом приобретения оборудования, которым тот интересовался.

Преступник завел своего приятеля в тихое арендованное помещение, где ударил его несколько раз битой по голове. После этого злоумышленник связал жертву проволокой, на голову надел пакет и обмотал голову и туловище пищевой пленкой и скотчем. От полученных травм мужчина скончался. Обвиняемый сбросил тело на обочину автодороги в Туймазинском районе.

Изначально потерпевший числился пропавшим без вести – на следующий день после исчезновения в полицию обратились его друзья. В Следкоме Башкирии вышли на обвиняемого и обнаружили следы крови в багажнике его автомобиля, потом отыскали и биту. Следователи также установили маршрут обвиняемого в день убийства и нашли тело погибшего.

В ходе следствия мужчина не признавался в совершенном преступлении и ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных. Те, в свою очередь, пришли к выводу о виновности подсудимого.

– Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также последующее ограничение свободы на 1 год, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

Осужденному также придется выплатить компенсацию близким погибшего в размере все того же одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU