2019-07-16T10:14:21+03:00
Общество

В Башкирии пропал 54-летний Андрей Гнусарев

Мужчина является инвалидом II группы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пропавший дезориентирован и напуганПропавший дезориентирован и напуган
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В городе Сибае разыскивают 54-летнего Андрея Гнусарева. Мужчина вышел из дома 12 июля, но так и не вернулся. Родственники пропавшего отмечают, что он является инвалидом II группы и мог попросту забыть обратную дорогу. Дезориентированный и напуганный мужчина бродит по улице уже четыре дня. Близкие также сообщили, что на данный момент пропавший, скорее всего, оброс бородой.

Был одет: черное трико с полосками, синяя майка, голубая бейсболка, синие сланцы.

Если вам известно о местонахождении Андрея Гнусарева, позвоните по номеру телефона: 8-962-540-59-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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