2019-07-16T10:49:06+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина напала с ножом на свою мать

Правоохранители возбудили уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пенсионерку доставили в больницу с ножевым ранениемПенсионерку доставили в больницу с ножевым ранением
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В Башкирии бытовая ссора переросла в поножовщину. В Дежурную часть МВД Белорецкого района поступило сообщение из городской больницы. В приемное отделение доставили 61-летнюю женщину с ножевым ранением в грудь.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что ранение пожилой женщине нанесла её 40-летняя дочь. В отделе полиции она рассказала, что после распития спиртного повздорила со своей матерью. В пылу ссоры пенсионерка ударила дочь кастрюлей, та ударила её в ответ. Последним аргументом подозреваемой стал нож, которым она порезала маму.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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