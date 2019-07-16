В Башкирии женщина напала с ножом на свою мать

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-16T10:49:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии бытовая ссора переросла в поножовщину. В Дежурную часть МВД Белорецкого района поступило сообщение из городской больницы. В приемное отделение доставили 61-летнюю женщину с ножевым ранением в грудь.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что ранение пожилой женщине нанесла её 40-летняя дочь. В отделе полиции она рассказала, что после распития спиртного повздорила со своей матерью. В пылу ссоры пенсионерка ударила дочь кастрюлей, та ударила её в ответ. Последним аргументом подозреваемой стал нож, которым она порезала маму.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU