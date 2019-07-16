Стали известны подробности смертельной аварии в Башкирии

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-16T08:26:22+03:00

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В госавтоинспекции Башкирии сообщили подробности ДТП, в результате которого погиб человек. Инцидент произошел накануне днем в Иглинском районе. На 23 километре автодороги Уфа-Иглино-Красная горка столкнулись встречные Hyundai Elantra и Kia Cerato.

От удара у одной из машин оторвалась крышка багажника. Она отлетела в проезжавшую мимо Daewoo Nexia. Kia после столкновения выбросило с дороги. На снимках с места аварии заметно, что у автомобиля срезана крыша – возможно, людей из салона вызволяли спасатели.

Водитель Hyundai – 31-летний житель Давлеканово – от полученных травм скончался на месте. Его пассажира госпитализировали. В больницу доставлен также 42-летний автомобилист из Kia, его супруга и тёща.

По данным республиканской ГИБДД, 15 июля на дорогах Башкирии зафиксировано 13 ДТП, в которых один человек погиб и 12 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU