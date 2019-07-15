Житель Башкирии сидя за решеткой умудрился похитить 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-15T15:10:54+03:00

За эту «гениальную» схему ему продлили срок заключения еще на шесть лет

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На днях Верховный суд Башкирии признал виновным в мошенничестве29-летнего уроженца республики. Особую пикантность преступлению придает тот факт, что мужчина совершил его, находясь за решеткой.

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии, некоторое время назад осужденный мужчина обзавелся мобильным телефоном и прямо из колонии стал звонить в различные отделения «Почты России». Он представлялся сотрудником платежной системы «Форсаж» и просил собеседников проверить ее работоспособность. Для этого нужно было всего лишь перевести некоторую сумму на карту его знакомых. В суде было установлено, что от рук телефонного мошенника пострадали несколько отделений в Краснодарском крае и Чувашии.

Известно также, что почтовые отделения злоумышленник выбирал случайно, а суммы переводов называл наугад. В результате мошенник смог завладеть суммой порядка 500 тысяч рублей.

Суд приговорил мошенника к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU