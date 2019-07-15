В Башкирии мигрант попытался изнасиловать 34-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-15T14:56:28+03:00

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В Башкирии уроженец Узбекистана едва не изнасиловал 34-летнюю женщину. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», всё произошло 14 июля около четырех часов утра на автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск возле деревни Восток. Мужчина напал на жительницу Стерлитамака в автомобиле Chevrolet Lacetti. Он избил её и хотел изнасиловать, однако женщине, по всей видимости, удалось отбиться от злоумышленника. По предварительным данным, оба были пьяных.

Спустя час после происшествия потерпевшая обратилась с заявлением в ближайшую дежурную часть. Задержали предполагаемого преступника сотрудники ГИБДД. Причем увозить его пришлось не в отделение полиции, а в городскую больницу. Подозреваемый получил огнестрельное ранение левого бедра. Позже выяснилось, что он находится на миграционном учете. Рядом с палатой неудавшегося насильника выставлен вооруженный конвой.

ИСТОЧНИК KP.RU