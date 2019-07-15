В Башкирии подвели итоги весеннего призыва: на службе почти 7 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-15T17:11:03+03:00

Также стало известно о двух проблемах, с которыми сталкивается призывная комиссия

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Военный комиссар Башкирии Игорь Харченко выступил сегодня, 15 июля, на совещании в правительстве. Он подвел итоги весеннего призыва. Так, от службы в армии освобожден 4 191 человек, негодными признаны 254.

Всего на 69 призывных комиссий были вызваны 20 483 молодых людей. По факту явилось 20 426. Годными признали 14 217 парней, а ограниченно годными – 3 935. На службу в армию отправились 6805 ребят. 9628 человек получили отсрочки от призыва.

Игорь Харченко отметил две проблемы, с которыми сталкивается призывная комиссия: низкое качество подготовки водителей и недостаток вакцин от менингита и пневмококковой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU