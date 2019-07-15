2019-07-15T12:39:33+03:00
Общество

В Башкирии без вести пропал 69-летний Гали Шамсутдинов

Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пенсионер нуждается в медицинской помощиПенсионер нуждается в медицинской помощи
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В селе Субханкулово Туймазинского района родные разыскивают 69-летнего Гали Шамсутдинова. Пенсионер ушёл из дома 14 июля, но обратно так и не вернулся. К поискам пожилого мужчины подключился отряд «Лиза Алерт». По данным волонтеров, пропавший нуждается в медицинской помощи. Активисты организуют сбор на поиски сегодня, 15 июля, с 19:30. Место сбора: село Субханкулово, Туймазинский район, ул. Ленина д.8.

Приметы: рост – 160 см, худощавое телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза.

Особые приметы: носит роговые очки.

Был одет в коричневую куртку, синюю футболку с белыми полосками, черное трико, черные тапочки.

Если вам известно о том, где находится Гали Шамсутдинов, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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