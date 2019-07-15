В десятках тысяч километров от дома: уфимец оказался в корейской тюрьме из-за любви

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-15T12:04:04+03:00

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Неудавшиеся отношения привели жителя Уфы Алишера Г. к тюремной камере в Южной Корее. Шесть лет назад он приехал в Сеул учиться по специальности «Международные отношения» с четким планом – стать политиком. Через четыре год после своего приезда он познакомился с кореянкой. У них завязался роман.

Поначалу все было хорошо, но потом отношения молодых людей ухудшились. В какой-то момент они окончательно разругались, и парень забрал свои вещи. Но буквально через день девушка вновь напомнила о себе – с помощью полицейских. Она написала заявление на своего бывшего, якобы тот вторгается в её личное пространство. Суд запретил уфимцу приближаться к девушке, сообщает портал «UfacityNews».

Кореянка не желала униматься: она посылала младшей сестре Алишера его интимные фотографии. Когда парень узнал об этом, то пригрозил девушке, что фото того же характера, но на которых изображена она, получат её родители. После этого девушка подала еще одно заявление – на этот раз на возмещение морального ущерба в 5,7 тысяч долларов. Парень дело выиграл.

Третье заявление в полицию девушка написала уже за распространение интимных фотографий. Сестра Алишера рассказала, что он свои угрозы не выполнял и никому не посылал снимки. Последнее заявление стало судьбоносным. Парня посадили на 10 месяцев за распространение фотографий интимного характера и вторжение в личное пространство. Встречные иски родителей уфимца попросту не рассматривались.

Пока экс-возлюбленная 28-летнего Алишера отдыхает в Париже с новым парнем, он сидит в тюрьме Южной Кореи, в десятках тысяч километров от дома. До получения диплома о высшем образовании оставался всего месяц.

Сестра Алишера создала петицию, адресованную МИД России с требованием помочь её брату.

ИСТОЧНИК KP.RU