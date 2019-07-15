В Башкирии после столкновения перевернулся автомобиль, есть погибший

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-15T09:47:02+03:00

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На трассе в Башкирии произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает республиканская госавтоинспекция, на автодороге Магнитогорск-Ира Зилаирского района столкнулись две легковушки.

По предварительным данным, 32-летний житель Сибая за рулем ВАЗ-2114 выполнял обгон и столкнулся с попутной Ладой Калиной, водитель которой поворачивала налево. Вторым автомобилем управлял 57-летний мужчина из Баймакского района. После удара Калина перевернулась прямо на трассе, а «четырнадцатую» выбросило в кювет, где она опрокинулась. В результате аварии погибла 37-летняя пассажирка из ВАЗа.

За вчерашний день на дорогах Башкирии зафиксировано семь ДТП, в которых погибли семь человек и 36 – получили травмы, сообщает ГИБДД по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU