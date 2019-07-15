2019-07-15T08:45:35+03:00
Происшествия

Стали известны фамилии погибших в аварии с автобусом в Башкирии

Трагедия унесла жизни шестерых человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Погибли шесть жителей Набережных ЧелновПогибли шесть жителей Набережных Челнов
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Обнародован список фамилий пассажиров, которые погибли в результате ДТП с автобусом в Башкирии. Все погибшие – из Набережных Челнов. Они возвращались домой после туристического маршрута.

Как сообщает издание «Реальное время», среди погибших значатся:

Садреева А.Р., 1992 г.р.;

Юсупов И.И., 1986 г.р.;

Исламов Г.Ф., 1991 г.р.;

Сутормин Б.В., 1995 г.р.;

Гарифуллина А.М., 1966 г.р.;

Тимофеев Е.А., 1984 г.р.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе в Архангельском районе. Водитель во время ливня не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии 8 человек были госпитализированы, в их числе один ребенок. Шестеро погибли. Всего в автобусе находилось 39 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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