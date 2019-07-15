Пропавший в Башкирии три года назад Флюр Садыков найден мертвым

СЕГОДНЯ 07:04 2019-07-15T07:04:13+03:00

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В Башкирии прекращены поиски 55-летнего Флюра Садыкова. Мужчину искали целых три года, и вот сегодня, 15 июля, волонтеры сообщили печальную новость: житель Ишимбая погиб. При каких обстоятельствах это случилось и где отыскали мужчину, не уточняется.

Флюр Садыков, напомним, исчез в 2016 году и по настоящее время его местонахождение было не известно. К поискам пропавшего подключились волонтеры стерлитамакского отряда «Отклик». Они распространяли в сети ориентировки и призывали местных жителей помочь в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU