Пропавший в Башкирии три года назад Флюр Садыков найден мертвым
Об этом сообщили сегодня волонтеры
Изменить размер текста:
В Башкирии прекращены поиски 55-летнего Флюра Садыкова. Мужчину искали целых три года, и вот сегодня, 15 июля, волонтеры сообщили печальную новость: житель Ишимбая погиб. При каких обстоятельствах это случилось и где отыскали мужчину, не уточняется.
Флюр Садыков, напомним, исчез в 2016 году и по настоящее время его местонахождение было не известно. К поискам пропавшего подключились волонтеры стерлитамакского отряда «Отклик». Они распространяли в сети ориентировки и призывали местных жителей помочь в розыске.
ИСТОЧНИК KP.RU