2019-07-14T19:28:41+03:00
Общество

В Уфе прекратили поиски двух 12-летних мальчиков

Школьников задержала горожанка, узнав их из ориентировки
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии прекратили поиски двоих 12-летних братьев, которые больше недели назад убежали из дома. К счастью, их нашли живыми и здоровыми.

Заявка об их пропаже появилась у волонтеров 12 июля. Сегодня, 14 июля, в районе обеда им поступил звонок от свидетельницы, которая опознала пропавших по ориентировкам. Женщина увидела ребят в районе Колхозного рынка. Ей удалось задержать одного из них и вызвать полицию. Благодаря стражам порядка позже нашелся и второй ребенок, он был рядом.

- Скоро их передадут родителям. Спасибо огромное неравнодушным, отозвавшимся людям, которые читают нашу группу и не проходят мимо. Побольше бы таких! – написали поисковики.

Напомним, дети пропали еще 4 июля в районе 18 часов. Где они находились все это время, чем питались – неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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