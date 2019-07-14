В Уфе прекратили поиски двух 12-летних мальчиков

СЕГОДНЯ 19:28 2019-07-14T19:28:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии прекратили поиски двоих 12-летних братьев, которые больше недели назад убежали из дома. К счастью, их нашли живыми и здоровыми.

Заявка об их пропаже появилась у волонтеров 12 июля. Сегодня, 14 июля, в районе обеда им поступил звонок от свидетельницы, которая опознала пропавших по ориентировкам. Женщина увидела ребят в районе Колхозного рынка. Ей удалось задержать одного из них и вызвать полицию. Благодаря стражам порядка позже нашелся и второй ребенок, он был рядом.

- Скоро их передадут родителям. Спасибо огромное неравнодушным, отозвавшимся людям, которые читают нашу группу и не проходят мимо. Побольше бы таких! – написали поисковики.

Напомним, дети пропали еще 4 июля в районе 18 часов. Где они находились все это время, чем питались – неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU