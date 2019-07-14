2019-07-14T15:47:10+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски пропавшего преподавателя БашГУ

Мужчину нашли вдоль трассы
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 14 июля, в столице Башкирии прекратили поиски 67-летнего Рафита Мустафина, преподавателя БашГУ. К счастью, мужчину нашли живым, сообщают волонтеры организации «Лиза Алерт».

«Комсомолке» стало известно, что пенсионера нашли вдоль трассы. Его узнали по ориентировкам – мужчина проезжал мимо на автомобиле и остановился к нему. Рафит Мустафин был слабым и очень уставшим.

Напомним, он пропал 12 июля – вышел из дома в поселке Чесноковка и не вернулся. Он нуждался в медицинской помощи. Благо поиски завершились благополучно. Сейчас он находится дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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