В Уфе прекращены поиски пропавшего преподавателя БашГУ
Мужчину нашли вдоль трассы
.
Изменить размер текста:
Сегодня, 14 июля, в столице Башкирии прекратили поиски 67-летнего Рафита Мустафина, преподавателя БашГУ. К счастью, мужчину нашли живым, сообщают волонтеры организации «Лиза Алерт».
«Комсомолке» стало известно, что пенсионера нашли вдоль трассы. Его узнали по ориентировкам – мужчина проезжал мимо на автомобиле и остановился к нему. Рафит Мустафин был слабым и очень уставшим.
Напомним, он пропал 12 июля – вышел из дома в поселке Чесноковка и не вернулся. Он нуждался в медицинской помощи. Благо поиски завершились благополучно. Сейчас он находится дома.
ИСТОЧНИК KP.RU