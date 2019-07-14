В Башкирии шесть человек заразились острой кишечной инфекцией

СЕГОДНЯ 17:27 2019-07-14T17:27:33+03:00

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Шесть жителей региона подхватили шигеллёз (бактериальную дизентерию) за последние пять месяцев текущего года. Об этом рассказали в Росздравнадзоре республики.

Среди заболевших есть двое детей до 14 лет. Количество зараженных по сравнению с прошлым годом уменьшилось. В 2018 году опасную кишечную инфекцию подхватили восемь человек за аналогичный период. Среди них пятеро детей.

Справочно. Дизентерия — инфекционное кишечное заболевание. Встречается по всему миру у людей всех возрастов, но особенное распространение получает в жаркий сезон. Источником заражения служит больной человек. Заражение дизентерией происходит при несоблюдении правил личной гигиены. Дизентерия — это болезнь грязных рук. Впрочем, можно заболеть, употребляя заражённую воду и вымытые ей фрукты или овощи, а также недостаточно обработанные термически продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU