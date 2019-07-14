Эксперты рассказали, где в Башкирии самое дорогое молоко

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-14T11:35:16+03:00

В среднем в регионе оно стоит 47,1 рубль

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Башстата проанализировали молочный рынок республики и назвали города с самым дорогим молоком за июнь.

Так, самое дорогое молоко в Уфе. В среднем литр напитка стоит 48,5 рублей. На втором месте расположился Сибай – столица башкирского Зауралья. Оно здесь продается за 46,2 рубля.

Третье место занял Нефтекамск с цифрами – 45,7, четвертое – Стерлитамак (43,9 рублей).

В среднем молоко в регионе стоит 47,1 рубль.

Цены по сравнению с январскими значительно изменились. Зимой дороже всего напиток был в Нефтекамске (47,7 рублей), а в Уфе - 47,4 рубля. Средняя цена тогда составила 46,2 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU