2019-07-14T11:35:16+03:00
Экономика

Эксперты рассказали, где в Башкирии самое дорогое молоко

В среднем в регионе оно стоит 47,1 рубль
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Сотрудники Башстата проанализировали молочный рынок республики и назвали города с самым дорогим молоком за июнь.

Так, самое дорогое молоко в Уфе. В среднем литр напитка стоит 48,5 рублей. На втором месте расположился Сибай – столица башкирского Зауралья. Оно здесь продается за 46,2 рубля.

Третье место занял Нефтекамск с цифрами – 45,7, четвертое – Стерлитамак (43,9 рублей).

В среднем молоко в регионе стоит 47,1 рубль.

Цены по сравнению с январскими значительно изменились. Зимой дороже всего напиток был в Нефтекамске (47,7 рублей), а в Уфе - 47,4 рубля. Средняя цена тогда составила 46,2 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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