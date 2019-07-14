Жители уфимской Черниковки жалуются на «безобразие» на Колхозном рынке

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-14T08:09:28+03:00

Продавцы овощей оставляют после себя мусор и разбитые коробки

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В социальных сетях появились фотографии овощной ярмарки, что расположилась на Колхозном рынке в уфимской Черниковке.

На снимках видно, что по рынку разбросаны испорченные персики, пакеты, разбитые коробки из-под овощей.

- Это просто свалка, безобразие, - пишет автор поста, которого поддержали десятки людей.

Но нашлись и те, кто встал на сторону продавцов и сказал, что по окончанию рабочего дня на территории проводится большая уборка: убираются коробки, выносится мусор. У торговцев попросту нет времени в течение рабочего дня соблюдать чистоту и порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU