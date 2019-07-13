В Башкирии ищут пропавшего без вести 81-летнего Петра Гневнова

СЕГОДНЯ 19:55 2019-07-13T19:56:00+03:00

Пожилой мужчина уже неделю не выходит на связь

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В Башкирии развернули поиски пропавшего пенсионера. 81-летний Петр Гневнов уже неделю не дает о себе знать. Как сообщают волонтеры отряда "Отклик", пожилой мужчина 6 июля вышел из садового товарищества "Южный" близ Стерлитамака и скрылся в неизвестном направлении. Где Петр Михайлович находится сейчас, не известно.

Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавого телосложения, лысый, глаза серые.

Был одет: костюм чёрный в серую полоску, тёмно-серая рубашка, кепка темно-синяя, галоши

Всех, кто обладает информацией о передвижениях пенсионера, просим позвонить по телефону: 8 987 106 06 01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU