2019-07-13T19:56:00+03:00
Общество

В Башкирии ищут пропавшего без вести 81-летнего Петра Гневнова

Пожилой мужчина уже неделю не выходит на связь
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ориентировка отряда "Отклик-Стерлитамак"Фото: ориентировка отряда "Отклик-Стерлитамак"
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В Башкирии развернули поиски пропавшего пенсионера. 81-летний Петр Гневнов уже неделю не дает о себе знать. Как сообщают волонтеры отряда "Отклик", пожилой мужчина 6 июля вышел из садового товарищества "Южный" близ Стерлитамака и скрылся в неизвестном направлении. Где Петр Михайлович находится сейчас, не известно.

Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавого телосложения, лысый, глаза серые.

Был одет: костюм чёрный в серую полоску, тёмно-серая рубашка, кепка темно-синяя, галоши

Всех, кто обладает информацией о передвижениях пенсионера, просим позвонить по телефону: 8 987 106 06 01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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